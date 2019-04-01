كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوداني يصدر قرارين جمهوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسومين جمهوريين بتعيين 3 وزراء و4 وزراء دولة جدد.



وقالت الرئاسة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم مرسوماً جمهورياً بتعيين وزراء على النحو التالي: السيد الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، والأستاذة روضة الحاج محمد وزيرة للثقافة والسياحة والآثار، والسيد أبو هريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة".

وأضاف البيان "تعيين وزراء دولة على النحو التالي: السفير معاوية عثمان خالد وزير دولة بوزارة الخارجية، والدكتور علي عمر الشريف يوسف الهندي وزير دولة بوزارة العدل، والدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والسيد أحمد علي علي موسى وزير دولة بوزارة الصناعة والتجارة".

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هذا وتعهد الرئيس السوداني، في كلمة له اليوم، بأن تشهد الأيام المقبلة المزيد من القرارات والتدابير لتعزيز الحوار الوطني في أعقاب التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

وأعلن البشير، في 22 شباط/فبراير الماضي، حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة عام، بما يشمل حظر قيام الأنشطة السياسية للأحزاب داخل دورها إلا بإذن مسبق من الجهات الرسمية، تبع ذلك قرار بعزل رؤساء حكومات الولايات، وتعيين ضباط عسكريين بدلا عنهم.

كما أعلن البشير حل الحكومة الوطنية وتكليف محمد طاهر إيلا رئيسا جديدا للوزراء في 23 شباط/فبراير الماضي، ثم تعيين وزير دولة جديد للدفاع.