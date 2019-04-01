كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشيراً إلى تحدى روسيا والإرهاب.. الناتو يحتفل بالذكرى الـ70 لإطلاقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحتفل وزراء خارجية الحلفاء بالذكرى السبعين للناتو يومي 3 و 4 أبريل في واشنطن، المدينة التي شهدت توقيع معاهدة حلف شمال الأطلسي في عام 1949، مع استمرار تهديدات روسيا والإرهاب كتحديات رئيسية.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم، قال ينس ستولتنبرغج، الأمين العام للتحالف، في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع :"ستكون فرصة للاحتفال بسبعة عقود من السلام والازدهار لدولنا، وستكون فرصة للتطلع إلى المستقبل معًا".