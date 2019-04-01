كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل توسع نطاق الصيد فى غزة إلى 15 ميلا بحريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت السلطات الإسرائيلية من منطقة الصيد من ستة إلى 15 ميلاً بحرياً حوالي 28 كم قبالة ساحل غزة المحاصر، وهي مسافة لم يتم الوصول إليها منذ الانتفاضة الثانية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الإثنين.

ونقلاً عن وكالة افى الإسبانية، قالت الجهة المسؤولة عن الأراضى المحتلة، أنّ هذه الخطوة هي جزء من السياسة المدنية لمنع التدهور الإنساني في قطاع غزة وسياسة التمييز بين الإرهاب والسكان المدنيين