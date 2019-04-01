كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية فنزويلا فى أنقرة لتثمين الدعم التركى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، اليوم الإثنين، الدعم الذي أبدته حكومة تركيا جراء الأزمة السياسية في البلاد، وقالت إنه لا يمكن لأحد أن يمنع البلدين من تعميق علاقاتهما.

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والتقى وزير الخارجية الفنزويلى مع نظيره التركي جاويش أوغلو، فى أنقرة، الذي أصر على أنّ بلاده لا تعترف سوى بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتواجه فنزويلا أزمة سياسية ودولية بعد إعلان أمريكا وعشرات الدول الغربية واللاتينية اعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو، رئيساً للبلاد، وعدم الاعتراف بمادورو.