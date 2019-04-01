مقتل مليونيرة روسية بتحطم طائرة بألمانيا.. والجثة محترقة

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة ركاب صغيرة تحطّمت، أمس الأحد، في ألمانيا، بينما قالت شركة طيران روسية إن من بين الضحايا إحدى مالكاتها التي تُعدّ من أثرى نساء روسيا.

وقالت شركة الطيران الروسية الخاصة “اس 7” في بيان إن ناتاليا فيليفا التي تشارك في ملكية الشركة قتلت في الحادث.

كما أدّى اصطدام سيارة شرطة كانت متوجهة بسرعة إلى مكان الحادث بسيارة أخرى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح خطيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسقطت الطائرة المنكوبة ذات الستّة مقاعد خلال تحليقها من فرنسا إلى بلدة اغيلزباخ جنوب فرانكفورت في أحد الحقول.

وقتل في الحادث راكب آخر يعتقد أنه روسي إضافة إلى الطيار.

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ويعتبر زوج فيليفا رئيس شركة “أس 7” فلاديسلاف فيليف، رابع أثرى شخص في روسيا بحسب تصنيف فوربس لعام 2018 بثروة تقدر بـ600 مليون دولار.

وقالت الشركة الروسية في بيان “في 31 مارس 2019 قضت ناتاليا فيليفا مالكة الأسهم في شركة الطيران أس 7 وهي في سن 55 عاماً خلال هبوط طائرة أبيك-أل تي خاصة في مطار قرب فرانكفورت. أسباب المأساة لم تعرف حتى الآن”.

وأشارت الشرطة إلى أنه “بعد الارتطام احترقت الطائرة بالكامل”، ولن يكون بالإمكان التعرف على جثث الضحايا قبل الأسبوع المقبل.