مصرع بحار خمسيني في سواحل أسفي أثناء رحلة لصيد السردين

لقي بحار خمسيني، ليلة أمس الأحد، مصرعه غرقا، بعد انقلاب قارب صغير، خرج من ميناء أسفي نحو أعالي البحار.

الهالك، البالغ من العمر 55 سنة، خلف وراءه 4 أطفال، أحدهم لديه إعاقة الصمم.

ونقلت مصادر جيدة الاطلاع لـ”اليوم24″ أن المركب، المُسمى “فرحات”، كان يجر وراءه قاربا صغيرا لتعزيز رمي شباك الصيد، وهو القارب، الذي كان على متنه البحار لوحده، قبل أن ينقلب به في لحظة مفاجئة، إذ غرق في مياه البحر.

وأكد المصدر ذاته أن البحارة، الذين كانوا على متن المركب الكبير، لم يفطنوا إلى اختفاء زميلهم، إلا بعد لحظات، إذ وجدوه، في شباك الصيد غارقا.

ونُقلت، صباح اليوم الاثنين، جثة البحار الهالك إلى مستودع الأموات في أسفي.