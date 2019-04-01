يوم المغرب” في واشنطن يسلط الضوء على مؤهلات المملكة وزاكورة ضيف الشرف”

شاركت نخبة من السياسيين، ورجال الأعمال، والدبلوماسيين، والفنانين، نهاية الأسبوع الماضي، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في نسخة 2019 من ملتقى “يوم المغرب”، الذي يسلط الضوء على غنى، وتنوع المؤهلات، التي تزخر بها المملكة، ويبرز أهمية علاقات الصداقة، القائمة بين المغرب، والولايات المتحدة، وكذا آفاق الشراكة بين البلدين.

وتميز هذا الحدث، المنظم من طرف الشبكة المغربية الأمريكية، وبدعم العديد من الشركاء من القطاعين العام، والخاص، بعقد الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي “سيو سامت 2019” بمشاركة وفد يضم مسؤولين، ورجال أعمال مغاربة، الذين سلطوا الضوء على فرص الاستثمار في المغرب.

وعرف يوم المغرب خلال هذه السنة مشاركة وفد من مدينة زاكورة، التي اختيرت كضيف شرف، سلط من خلال مشاركتها الضوء على أهم ما تملكه المدينة من إمكانيات سياحية، وسوق رحب للاستثمار، بالإضافة إلى استفادة عدد من رجال الأعمال في المنطقة من خبرات نظرائهم في واشنطن، وعدد من المدن الأمريكية، وكندا.

وعرفت هذه النسخة حضور رجال الأعمال المغاربة المقيمين في أمريكا، بالإضافة إلى وفد من كندا، وممثلين عن عمدة مدينة واشنطن، وعمدة فرجينيا، وممثل صندوق الاستثمار في حكومة واشنطن، ومديرة قناة واشنطن.

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وقال رئيس “الشبكة المغربية الأمريكية”، محمد الحجام، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لإبراز فرص التعاون، والتبادل بين الولايات المتحدة، والمغرب، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي، والتعاون الاقتصادي.

وذكر الحجام بأن “يوم المغرب”، الذي يصادف 29 مارس، اعتمد بقرار صادر عن عمدة مدينة واشنطن “ومورييلباوزر”، والأعضاء الثلاثة عشر في مجلس المدينة.

وأكد الحجام أن البداية كانت مع مدينة زاكورة، في حين سيستمر البرنامج ليتمد إلى جميع جهات المملكة، خلال السنوات المقبلة، حتى يتم الوصول إلى الهدف المنشود، وهو التعريف بالمناطق، التي تغيب عن الأمريكيين.

يذكر أن برنامج يوم المغرب مستمر، اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء بعقد عدة لقاءات بين الوفد، القادم من زاكورة، وبعض المستثمرين، والسياسيين في مدينة واشنطن.