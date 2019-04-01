واصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، ابتعاده في صدارة ترتيب البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك بعد أن فاز على فريق شباب الريف الحسيمي، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، بملعب ” الأب جيكو”، برسم الجولة 23 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وأنهى الفريق الأحمر، الجولة الأولى، متقدما بهدفين دون رد، وقعهما كل من وليد الكرتي وباباتوندي، قبل أن يضيف أربعة أهداف في الجولة الثانية، سجلهم كل من محمد أوناجم، وليد الكرتي، باباتوندي، ثم زهير المترجي.
فيما سجل مارتن بينحوا، الهدف الوحيد للفريق الريفي.
هذا الانتصار، مكن الوداد من الابتعاد في الصدارة برصيد 52 نقطة، فيما ورطت هذه الهزيمة شباب الريف الحسيمي، في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يسحق الحسيمة بسداسية ويبتعد بفارق كبير في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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