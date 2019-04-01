موظف في الداخلية يروج “القرقوبي”.. استغل هاتفه المهني ودراجته لتوزيع البضاعة

أطاحت الشرطة القضائية لأمن ابن احمد، بعون سلطة برتبة “مقدم” متلبسا بترويج المخدرات، حيث من المنتظر تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، اليوم الاثنين.

وحسب مصادر”اليوم 24″ توصلت المصالح الأمنية بإخبارية، ليتم تتبع المتهم وحجز قطع من مخدر الشيرا معدة لترويج وأقراص مهلوسة، مستغلا صفته والدراجة المسلمة له من قبل وزارة الداخلية، وهاتفه الوظيفي في ترويج المخدرات.

وأكد المصدر ذاته، أن المتهم اعترف بالمنسوب إليه خلال البحث التمهيدي، موضحا، أنه يشتغل كعون سلطة الشيء الذي سهل عليه عملية التحرك دون مراقبة أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم من ذوي السوابق العدلية، وأن مشاكل مادية دفعته إلى احتراف ترويج المخدرات بمساعدة شريك له مستغلا سلطته المهنية.