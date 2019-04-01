العميد علي جابر عن المواهب المغربية: أشعر بالفخر والاعتزاز عند مشاهدتها

عبر علي جابر، عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير في الوطن العربي “غوت تالنت”، أخيرا، عن فخره، واعتزازه بالمواهب المغربية، التي تمر في البرنامج، واصفا الشعب المغربي بالكريم، والمغرب بالبلد العريق.

وكتب “العميد” علي جابر في تدوينة فايسبوكية، على صفحته الرسمية: “المواهب المغربية ترسم البسمة على الوجوه، وتشعر بالفخر، والاعتزاز عند مشاهدتها، كل الحب، والاحترام، والتقدير لهذا البلد العريق، وشعبه الكريم”.

وتعتبر إشادة علي جابر بالمواهب المغربية نقطة مهمة، لأنه من أكثر أعضاء لجنة تحكيم برنامج “عرب غوت تالنت” صرامة، مقارنة مع نجوى كرم، وأحمد حلمي.

وتواصل المواهب المغربية التألق في نسخة السنة الحالية من “عرب غوت تالنت”، منها ثنائي الرقص “زيكو وبوكا”، وفريق “بلاك آند وايت”، اللذين تأهلا للحلقة النهائية، في انتظار مرور المغنية سكينة فحصي في حلقة نصف النهائي لمعرفة مصيرها في البرنامج.