حضور وزير واحد في افتتاح الدورة الاستثنائية..مضيان: عيب وعار..ووهبي: شيء من النكران السياسي يقع!

احتج فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، على غياب الوزراء في افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان، مساء اليوم الإثنين، والتي دعت إليها الحكومة بمرسوم، كما ينص على ذلك الدستور.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عقب افتتاح الدورة الاستثنائية، اليوم الإثنين: “نحن في دورة استثنائية للبرلمان، التعبئة موجودة والحضور وازن للبرلمانيين، فأين هم الوزراء، يحضر معنا وزير واحد؟”.

وأضاف مضيان: “عيب وعار أن يحضر وزير واحد للدورة الاستثنائية، إنه وزير يتيم يحضر معنا (وزير الاقتصاد والمالية)، إنها سياسة الاستخفاف بالبرلمان”.

Advertisements

وتابع: “بمعنى الحكومة للأسف تقلل من قيمة نواب الشعب، ولا تستطيع أن تعبأ مكوناتها”.

من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة: “الحكومة دعتنا لدورة استثنائية ونحن لبينا الدعوة، لكننا لم نجد من دعانا، شيء من النكران السياسي يقع”.

بالمقابل، وعقب نقط نظام لفريقي المعارضة، قال رئيس المجلس الحبيب المالكي، إنه توصل باعتذار من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والذي تغيب لـ”ظروف طارئة”، حسب قوله.