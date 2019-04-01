مصرع شاب وطفلة وإصابات بينها خطيرة بحادثَي طرق في قلقيلية والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، وأُصيب عدد من الأشخاص، بجروح بينها خطيرة، إثر حادث طرق بين مركبتين على طريق عناتا الزعيم الجديد قرب القدس.

وقال الهلال الأحمر إن حادث سير كبير وقع على طريق عناتا الزعيم الجديد بالقرب من القدس، وتوجهت عشرات الطواقم لموقع الحادث، موضحًا أن طواقمهُ تعاملت مع 5 إصابات منها 3 إصابات حرجة.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف؛ نقلت إصابة لمستشفى رام الله، فيما تمّ نقلُ باقي الإصابات لمستشفيات القدس.

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مصرع طفلة في حادث جنوب قلقيلية

وفي سياق متّصل، لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر حادث طرق وقع في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بأن الحادث نجم عن تصادم مركبتين، وأدى لوفاة طفلة (عام ونصف)، مشيرا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابساته.