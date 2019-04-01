مدرب الوحدة كفر قاسم: لدينا نفس طويل ونسعى لتخطي المباريات المتبقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكن فريق الوحدة كفر قاسم من الحفاظ على صدارة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، بعد عوده إلى مسار الانتصارات والفوز في مباراته الأخيرة على عيروني كريات غات بهدف يتيم.

ويتصدر الفريق القسماوي ترتيب لائحة الدوري برصيد 63 نقطة وهو يبتعد بفارق الأهداف عن أقرب مطارديه.

وفي هذا الصدد، قال مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "كنا نستحق الفوز بأكثر من هدف في المباراة الأخيرة، بعدما سنحت أمامنا فرصا كثيرة للتسجيل، لكن بالأخير ما يهمنا هو عودتنا إلى مسار الانتصارات وحصد النقاط الثلاث".

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وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام النادي الرياضي أشدود، ونحن ندرك مدى أهمية هذه المباراة، ونحن نسعى لاستغلال عامل الأرض من أجل تخطي هذه العقبة وحصد النقاط الثلاث".

وأشار إلى أننا "ككادر مهني نبذل كل ما بوسعنا ونقوم من خلال خبرتنا بتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم خصوصًا في هذه المرحلة في ظل المنافسة الموجودة على الصعود، وأنا على ثقة أن لدينا نفس طويل وسنتمكن من الفوز في المباريات المتبقية حتى نضمن الصعود مع نهاية الموسم إلى مستوى الدرجة الممتازة".

وختم عامر بالقول إن "دعم الجماهير في هذه المرحلة مهم جدا بالنسبة لنا سيما وأنهم اللاعبين رقم 12 بالفريق، ومن هنا أدعو إلى تكثيف الدعم للاعبين وكلنا أمل بأن نتمكن من حصد بطاقة الصعود في نهاية المطاف إن شاء الله".