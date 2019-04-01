مدرب م. طمرة: خضنا موسما شاقا واستحقينا الارتقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مكابي طمرة إنجازا بعد حصده بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد حسمه بشكل نهائي صدارة لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويعتبر هذا الصعود الثاني للفريق الطمراوي في غضون موسمين، بحيث حقق في الموسم الماضي صعوده إلى مستوى الدرجة الثانية.

وفي هذا السياق، قال مدرب مكابي طمرة، فايد حسون، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "خضنا موسما شاقا بكل معنى الكلمة، بحيث واجهنا ندا قويا على مدار الموسم، لكن في نهاية المطاف الفريق الأفضل استحق بطاقة الارتقاء المباشرة إلى مستوى الدرجة الأولى، وبفضل الله تمكنا من إعادة طمرة إلى الخارطة الرياضية".

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وأضاف أن "اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا في المباراة الأخيرة، وقدموا كل ما بوسعهم حتى حققنا نتيجة كبيرة وحسمنا الارتقاء بشكل نهائي، وهذه فرصة كي أهنئ اللاعبين والجماهير والإدارة والطاقم المهني على كل ما قدموه منذ بداية الموسم".

وأشار إلى أن "سر نجاح الفريق الطمراوي هذا الموسم هو الحالة الاجتماعية والمهنية الممتازة التي سادت المعسكر، بحيث حافظنا على غرفة ملابس مميزة الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز".

وختم حسون بالقول إننا "نهدي الجماهير الطمراوية هذا الإنجاز تقديرا منا على كل ما قدموه من أجل الفريق، ومن هنا أتمنى النجاح لمكابي طمرة في مسيرته الكروية بالمستقبل".