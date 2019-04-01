الجزائر: بوتفليقة يعلن نيته الاستقالته قبل نهاية ولايته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل 28 نيسان/أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية في فترتها الرابعة.

وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"".

كما أوضح أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية، في يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل 2019".