القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل 28 نيسان/أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية في فترتها الرابعة.
وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ"إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"".
كما أوضح أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية، في يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: بوتفليقة يعلن نيته الاستقالته قبل نهاية ولايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.