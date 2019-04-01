وزيرة العدل الألمانية تحذر من دمج "فيسبوك" لمنصات التراسل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحبت وزيرة العدل الألمانية، اليوم الإثنين، بقرار عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زيادة التشفير على الرسائل المرسلة عبر تطبيقات التراسل الخاصة بالشركة، لحماية خصوصية المستخدم لكنها عبرت عن مخاوفها إزاء خطط الشركة لدمج خدمات المراسلة الفورية.

وجاءت تصريحات الوزيرة كاترينا بارلي، بعد اجتماع مع مدير "فيسبوك" التنفيذي، مارك زوكربيرغ، حيث قالت في بيان مكتوب بعد الاجتماع إن خطط دمج "واتسآب" و"انستغرام دايركت" مع تطبيق "ماسنجر فيسبوك" تثير "تساؤلات مهمة للغاية حول قانون الاتحاد وقانون حماية البيانات".

لكنها أوضحت أنه "من المهم مناقشة بعض أفكار مارك زوكربيرغ"، مضيفة أن مزيدا من التراسل الخاص المشفر يعد شيئا جيدا وأشارت إلى أنه يمكن أن ينقذ الأرواح في الأنظمة الاستبدادية. لكن بارلي شددت على أنه "لا يجب أن يصبح فيسبوك مساحة اتصال عملاقة مستقلة بذاتها تركز على مزيد من قوة البيانات والسوق".

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وكان زوكربيرغ قد كشف عن خطط "فيسبوك" هذه، الشهر الماضي، والتي تندرج تحت إطار محاولاتها لزيادة الربح من الإعلانات التي ستتشاركها منصات التواصل الثلاث.

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