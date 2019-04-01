فرصة عمل لدى جمعية شباب العرب - بلدنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تعلن جمعية شباب العرب - بلدنا عن حاجتها لمركز/ة مشروع حراك بنسبة 50% وظيفة.



شروط التقديم

- لقب جامعي أول على الأقل.

- تجربة في مجال العمل الأهلي والشبابي.

- قدرة تنظيمية عالية.

- تجربة في مجال العمل التربوي وتوجيه المجموعات.

- تجربة عمل سابقة في مضامين وأهداف متقاطعة مع مجالات عمل الجمعية.

- مرونة في ساعات العمل.



مسؤولية المركز/ة

- استقطاب وتدريب مجموعات شبابيّة من منطقتي الجليل والمثلث.

- العمل مع طاقم المتطوعين/ ات.

- إجراء مسح للأطر والمؤسسات التي توفر لخدمات للشباب في المجالات المختلفة.

- إجراء مسح احتياجات عام لاحتياجات الشباب بالتعاون مع باحثين/ات.

- تنظيم أيّام دراسيّة لمناقشة مخرجات مسح الاحتياجات وتحديد خطة عمل.

- متابعة خطة العمل على ضوء مسح الاحتياجات للخروج بخدمات ومشاريع متلائمة.

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كيفية التقديم

إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية على البريد الإلكتروني [email protected]

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