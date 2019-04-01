فرصة عمل لدى جمعية شباب العرب - بلدنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تعلن جمعية شباب العرب - بلدنا عن حاجتها لمركز/ة مشروع حراك بنسبة 50% وظيفة.
شروط التقديم
- لقب جامعي أول على الأقل.
- تجربة في مجال العمل الأهلي والشبابي.
- قدرة تنظيمية عالية.
- تجربة في مجال العمل التربوي وتوجيه المجموعات.
- تجربة عمل سابقة في مضامين وأهداف متقاطعة مع مجالات عمل الجمعية.
- مرونة في ساعات العمل.
مسؤولية المركز/ة
- استقطاب وتدريب مجموعات شبابيّة من منطقتي الجليل والمثلث.
- العمل مع طاقم المتطوعين/ ات.
- إجراء مسح للأطر والمؤسسات التي توفر لخدمات للشباب في المجالات المختلفة.
- إجراء مسح احتياجات عام لاحتياجات الشباب بالتعاون مع باحثين/ات.
- تنظيم أيّام دراسيّة لمناقشة مخرجات مسح الاحتياجات وتحديد خطة عمل.
- متابعة خطة العمل على ضوء مسح الاحتياجات للخروج بخدمات ومشاريع متلائمة.
كيفية التقديم
إرسال السيرة الذاتية باللغة العربية على البريد الإلكتروني [email protected]
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