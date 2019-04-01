سورية: مقتل 334 مدنيا في آذار أغلبهم بيد النظام وحلفائه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 334 مدنيا على الأقل في سورية خلال آذار/ مارس الماضي، أغلبهم بيد قوات النظام وحلفائه، وذلك بحسب توثيق أجرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وأوضحت الشبكة، في تقرير صدر عنها، أن ما لا يقل عن 334 مدنيا، بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية، واثنان من كواد الدفاع المدني، تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النزاع الرئيسة.

وأضاف التقرير: "من بين القتلى 85 طفلا، و63 امرأة".

وحول الجهات التي تورطت في عمليات القتل تلك، أفاد التقرير بـ"مقتل 78 مدنياً على يد قوات النظام، من بينهم 24 طفلا، و13 امرأة، فيما قتلت القوات الروسية 76 مدنيا، من بينهم 13 طفلاً، و8 سيدة".

الشبكة ذكرت أن "التنظيمات المتشددة قتلت من جهتها 33 مدنيا، من بينهم طفلان، فيما قتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة".

وأكدت الشبكة أن تنظيم قوات "حماية الشعب الكردية" قتل "18 مدنيا، بينهم 9 أطفال وامرأة واحدة".

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ونتيجة لقصف التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش الإرهابي "سقط 9 مدنيين من بينهم طفل واحد، وامرأة واحدة".

فيما رصدَ التقرير "مقتل 119 مدنيا، بينهم 36 طفلا، و40 سيدة على يد جهات أخرى غير معروفة".

وأشار إلى أنَّ "الضحايا بينهم اثنان من كوادر الدفاع المدني، قضى أحدهما جراء قصف مدفعية قوات النظام، فيما قضى الآخر إثر قصف روسي".

كما أنَّ من بين الضحايا "اثنان من الكوادر الإعلامية، قضى أحدهما على يد قوات النظام، فيما قضى الآخر جراء قصف طيران روسي".