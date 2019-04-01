منح فنية في الدنمارك

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

أعلنت المؤسسة الدنماركية للفنون عن فتح باب المجال أمام أمناء المتاحف، ومدراء معاهد الفن، ومحترفي الفنون حول العالم للتقديم لبرنامج البحث العالمي في الفنون البصرية والحصول على فرصة إقامة وتبادل ثقافي في الدنمارك.

شروط التقديم

- يعنى البرنامج بالفنانين المحترفين، ممن وظيفتهم الأساسية هي الاحتراف الفني أو النقد الفني أو الوساطة الفنية.

- البرنامج مفتوح للفنانين الذين لديهم معرفة واتصال بالساحة الفنية الدنماركية أو الذين يودون تطوير مشروع له علاقة بمؤسسات أو فنانين دنماركيين محددين.

- يجب أن تكون رحلة البحث لها صلة بالإشراف الفني أو النقد الفني.

- يجب أن تعمل الزيارة على دعم وتقوية الشبكات العالمية للفنانين الدنماركيين أو المؤسسات الدنماركية.

Advertisements



تغطية التكاليف

يحصل المتقدم الحاصل على المنحة على 15 ألف كورونا دنماركية لتغطية تكاليف السفر والإقامة.



آخر موعد للتقديم: متاح على مدار العام.



للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

