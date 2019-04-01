فرصة تدريب في مجلة الإيكونميست

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تبحث مجلة الإيكونمست عن متدرب نشيط للكتابة عن العلاقات الخارجية، في مقرّها في لندن، وستقدم الفرصة ما قيمته 2000 باوند شهريًا.
المؤهلون
ترحب الإيكيمونست بكل من لديه الرغبة والاهتمام بالكتابة فيها بغض النظر عن الدين والعرق والصحة الجسدية، أو الاتجاه الجنسي أو الجنسية.
الشروط
- على المتقدم أن يقدم مقالة أصلية غير منشورة من 600 كلمة، ومناسبة للنشر في الإيكونمست.
- لا يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة.
كيفية التقديم
- إرفاق المقالة والسيرة الذاتية ورسالة طلب عمل إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
آخر موعد للتقديم: 15 نيسان (أبريل) 2019.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.