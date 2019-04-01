انت الان تتابع تفاصيل خبر بينهم فيصل القاسم.. هكذا تجسست الإمارات على إعلاميين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 06:52 مساءً - كشفت وكالة "رويترز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة جندت مجموعة من العاملين في المخابرات الأمريكية سابقاً، لاختراق هواتف شخصيات إعلامية عربية بارزة.

وبحسب التقرير الذي نشر اليوم الاثنين، فإن من بين الإعلاميين المستهدفين، الإعلامي السوري فيصل القاسم والإعلامية اللبنانية جوزيل خوري، ورئيس شبكة الجزيرة القطرية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، والإعلامي القطري عبدالله العزبة.

وبحسب "رويترز" فإن المجندين الأمريكيين وعددهم 9 عملوا في مشروع "Raven" الاستخباراتي الإماراتي والذي يهدف للتجسس على المعارضين لسياسة أبوظبي.