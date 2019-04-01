شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى ويستمعون لشروحات حول أكذوبة “الهيكل المزعوم” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:17 مساءً, 1 أبريل 2019 م المناطق - واس اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين وعبر مجموعات صغيرة اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك واستمعوا لشروحات حول أكذوبة “الهيكل المزعوم” قبل الخروج من جهة باب السلسلة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وواصلت تحرشها بالمصلين وبالعاملين من الأوقاف ومحاولة التضييق عليهم، علمًا أنها اعتقلت حارس المسجد محمود نجيب عقب فتحه الباب الرئيسي لمصلى باب الرحمة في الأقصى.

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