بوتين يهنئ أردوغان بنجاح الانتخابات المحلية ويبحثان الأزمة السورية

أعلن المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، في بيان، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اتصل بالرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ وهنأه بالنجاح في ​الانتخابات​ المحلية". ولفت بيسكوف إلى أن "بوتين ناقش مع نظيره التركي ​الأزمة السورية​". وكان أردوغان قد أعلن عن حصول حزبه وتحالف "الجمهور" الذي شكله حزبه مع حزب "الحركة القومية" على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أية خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.

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