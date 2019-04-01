رئيس الجنائية الدولية يحض الولايات المتحدة على الانضمام للمحكمة

حض رئيس ​المحكمة الجنائية الدولية​ شيلي إيبوي-أوسوجي، ​الولايات المتحدة​ على "الانضمام إلى أقرب حلفائها وأصدقائها في اطار نظام روما المؤسس للمحكمة"، مشيرا الى أن "ضحايا الماضي والحاضر والمستقبل للإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحاجة الى الولايات المتحدة كي تقوم بذلك".

ولم تنضم الولايات المتحدة أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي طلبت مدعيتها العامة ​فاتو بنسودا​ من ​القضاة​ في تشرين الثاني 2017 السماح لها بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة في ​أفغانستان​.

وردا على ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ قبل أسبوعين أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لأعضاء في المحكمة مشاركين في أي نوع من التحقيقات بشأن أنشطة الجنود الاميركيين في أفغانستان أو دول أخرى.