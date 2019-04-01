وزير خارجية حكومة صنعاء يطالب الأمم المتحدة بمنح التصاريح لسفن الوقود والمواد الغذائية

طالب وزير الخارجية ​اليمن​ي في ​حكومة​ ​صنعاء​ التابعة لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) هشام شرف عبد الله الأمين العام للأمم المتحدة ​انطونيو غوتيريس​ ورئيس وأعضاء ​مجلس الأمن​ والمبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، باستئناف منح التصاريح للسفن المحملة ب​الوقود​ والمواد الغذائية بالدخول إلى الموانئ اليمنية.

وأكد عبد الله في رسائل عاجلة بعثها لهم، أن الفريق التابع لآلية ​الأمم المتحدة​ للتحقق والتفتيش في اليمن ( UNVIM ) ومنذ أمس، أوقف منح التصاريح لدخول ​السفن​ للموانئ اليمنية.

ولفت إلى أن "ذلك يتعارض مع المهمة الرئيسية للآلية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والمتمثلة في تسهيل القيود المفروضة على دخول السلع الأساسية إلى اليمن، فضلاً عن أن إيقاف منح التصاريح سيكون له تداعيات سلبية كبيرة خاصة وأن ​الجمهورية​ اليمنية تستورد معظم احتياجاتها من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من الخارج، ناهيك عن أنها تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في ​العالم​ سببها تحالف العدوان ومواليه من المرتزقة الذين يتاجرون بمعاناة الشعب اليمني ويمارسون دور تجار وأمراء الحروب"، مشيراً إلى أن "مثل هذا القرار سينعكس سلباً على جهود السلام وتنفيذ اتفاقات ​ستوكهولم​".