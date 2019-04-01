البشير يعين 3 وزراء اتحاديين و4 وزراء دولة

أصدر الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ مرسومين جمهوريين بتعيين وزراء عاديين، ووزراء دولة.

وجاء في المرسوم الأول أنه تقرر تكليف الوزراء الفريق أول ركن صديق محمد عامر، وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، الأستاذة روضة الحاج محمد وزيرة للثقافة و​السياحة​ و​الآثار​، أبو هريرة حسين علي وزيرا للشباب والرياضة.

كما أصدر البشير مرسوما ثانيا بتعيين وزراء دولة هم معاوية عثمان خالد وزير دولة ب​وزارة الخارجية​، ​علي عمر​ الشريف يوسف الهندي وزير دولة ب​وزارة العدل​، الصادق محمد علي حسب الرسول وزير دولة ب​وزارة المالية​ والتخطيط الاقتصادي، ​أحمد علي​ علي موسى وزير دولة ب​وزارة الصناعة​ والتجارة.

وأعلن البشير في 22 شباط، ​حالة الطوارئ​ في جميع أنحاء البلاد، وحل ​حكومة​ ​الحوار الوطني​ وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين لإدارة تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائبا أولا ل​رئيس الجمهورية​ مع احتفاظه بمنصبه.

ويشهد السودان ​احتجاجات​ شبه يومية منذ 19 كانون الأول الماضي اندلعت إثر ارتفاع الأسعار، سرعان ما تطورت لاحتجاجات ضد حكم البشير.