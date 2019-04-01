الرئيس البرازيلي زار حائط المبكى برفقة نتانياهو

زار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو حائط المبكى في القدس الشرقية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة الى المكان برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويعتبر اليهود حائط المبكى، أو البراق عند المسلمين، الواقع جنوب باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي الذي دمره الرومان في العام 70 للميلاد، وهو أقدس الأماكن لديهم. في حين يعتبره المسلمون جزءا من محيط الحرم القدسي.
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