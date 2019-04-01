وزير خارجية أبخازيا: سنفتتح سفارتنا في سوريا في المستقبل القريب

أعلن وزير خارجية أبخازيا داور كوفي "أننا سنفتتح سفارة لنا في سوريا في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن "أسباب تأخير فتحها كانت موضوعية وبينها ضرورة حل بعض المسائل التقنية البحتة".
يذكر انه قد تم في وقت سابق توقيع الرئيس السوري بشار الاسد ونظيره الأبخازي راؤول خاجيمبا، اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفن والثقافة وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وفي كان الاول الماضي صادق برلمان أبخازيا على معاهدة الصداقة بين أبخازيا والدولة السورية كما صادقت الاخيرة على المعاهدة.
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