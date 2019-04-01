وزير خارجية أبخازيا: سنفتتح سفارتنا في سوريا في المستقبل القريب

أعلن وزير خارجية أبخازيا داور كوفي "أننا سنفتتح سفارة لنا في ​سوريا​ في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن "أسباب تأخير فتحها كانت موضوعية وبينها ضرورة حل بعض المسائل التقنية البحتة".

يذكر انه قد تم في وقت سابق توقيع الرئيس السوري ​بشار الاسد​ ونظيره الأبخازي راؤول خاجيمبا، اتفاقيتين لتشكيل لجنة مشتركة للتعاون في مجال ​الاقتصاد​ والتجارة و​العلوم​ والفن والثقافة وتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي كان الاول الماضي صادق برلمان أبخازيا على معاهدة الصداقة بين أبخازيا و​الدولة السورية​ كما صادقت الاخيرة على المعاهدة.