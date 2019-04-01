قاسمي: نهنئ تركيا على نجاح الانتخابات البلدية

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي "القیادة والشعب والأحزاب السیاسیة في تركيا بنجاح الانتخابات البلدیة"، مشيراً إلى أن "سیادة الشعوب والدیمقراطیة في دول المنطقة، هي العامل الرئيس لضمان الاستقلال والأمن والاستقرار فيها".
وأوضح قاسمي، في بيان، أن بلاده تعتبر "الإجراء السلمي لهذه الانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين الأتراك فیها تجسد رمزا آخر لسیادة الشعب والدیمقراطیة في دولة تركیا الصدیقة والشقیقة".
وأعرب المتحدث باسم الخارجیة عن تمنیات بلاده لتركیا شعبا وحكومة، في تحقیق مزید من الرخاء والسعادة والتنمیة في ضوء نتائج هذه الانتخابات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن حصول حزبه وتحالف "الجمهور" الذي شكله حزبه مع حزب "الحركة القومية" على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أية خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.
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