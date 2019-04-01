افادت معلومات ​صحفية​ انه تم العثور على جثة شاب في بلدة ​تبنين​ - قضاء ​بنت جبيل​ خلف "​مستشفى تبنين​ الحكومي"، تبين أنها تعود الى المواطن ع.ا. ب. وحضرت ​القوى الامنية​ وباشرت بالتحقيقات لمعرفة اسباب الوفاة.

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