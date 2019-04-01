افادت معلومات صحفية انه تم العثور على جثة شاب في بلدة تبنين - قضاء بنت جبيل خلف "مستشفى تبنين الحكومي"، تبين أنها تعود الى المواطن ع.ا. ب.
وحضرت القوى الامنية وباشرت بالتحقيقات لمعرفة اسباب الوفاة.
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