النشرة: انخساف جديد لبلاط السوق التجاري في صيدا بسبب الأمطار

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان ​الامطار​ الغزيرة التي تساقطت على المدينة ادت الى المزيد من الانخساف في بلاط السوق التجاري، حيث اشتكى بعض التجار واصحاب المحال التجارية، ورواد السوق من سوء الأشغال التي تنفذ في السوق التجاري حيث يقوم المتعهد بتبديل قطع البلاط في شوارع السوق حيث الانخساف فقط، كما حصل بعد العاصفة الماضية التي ضربت ​لبنان​.

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