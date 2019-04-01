الجراح: إتفاق مبدئي على بعض النقاط الأساسية في خطة الكهرباء

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في تصريح بعد إنتهاء إجتماع الجنة الوزارية المكلفة دراسة ​خطة الكهرباء​، أن "هناك تقدما بالإتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة، وسنعقد يوم غد جلسة عند الساعة 4 عصرا، لإستكمال البحث في النقاط، بنفس الإيجابية والروحية التي سادت اليوم".

وأكد أن "نقاط الإرتكاز في الخطة، حصل توافق عليها، وسنحسمها غدا بشكل نهائي، ويم الخميس نتأمل أن نذهب الى جلسة ​مجلس الوزراء​، ونحصل على موافقة على البنود الأساسية في خطة الكهرباء"، مشيرا الى أن "هناك تعديلات وتوضيحات لبعض البنود، وهناك ايحابية في الموافقة عليها".

ولفت الى أن "بعض النقاشات تؤدي الى تعديلات طفيفية وهي من باب الايضاح وليس من باب التعديل"، مبينا أن "موضوع المناقصات هناك رأيين حولهما، وسنرى ما هو الرأي الأنسب بمعنى تقديم مناقصات بوقت أسرع والضوابط في كلتا الحالتين"، مضيفا: "أكثرية البنود تمت مقاربتها، ونأمل أن نذهب الى مجلس الوزراء بدفتر شروط ممتاز".