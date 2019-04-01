كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: انسحاب أمير قطر من القمة العربية "تصرف صبياني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري سعد الجمال إن انسحاب أمير قطر تميم بن حمد من أعمال الدورة الـ30 للقمة العربية في تونس، لا يليق بالقادة العرب وبالموقف وقتها.

وأوضح النائب سعد الجمال لـ24 إنه لا يصح الانسحاب المفاجئ من أعمال القمة أثناء الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها كبار القادة العرب، ولا يصح ذلك من ناحية البروتوكول أو التقدير السياسي للآخرين، فضلاً عن اعتبار ذلك أعمال صبيانية لا تليق بزعيم دولة.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري إلى أن سبب انسحاب أمير قطر رفضه لما جاء في كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تدخلات إيران وتركيا في المنطقة.