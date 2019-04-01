عزمي بشارة يتحدث الليلة عن مستقبل القضية الفلسطينية والتطبيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطلّ المفكر العربي، الدكتور عزمي بشارة، اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة مساءً، ضمن سلسلة من الحوارات المعمقة على شبكة "التلفزيون العربي".

وسيتحدّث بشارة في الحلقة الثالثة والأخيرة عن مستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام، وعن التصعيد في غزة، لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، كما سيتحدّث عن أسئلة حشود التطبيع مع إسرائيل.

وكان بشارة قد قدّم يوم الإثنين الماضي، ضمن الحلقة الثانية من المقابلة التي يجريها حول قضايا سياسية مختلفة؛ تحليلًا لصعود اليمين المتطرف في الغرب وأسبابه، مستشهدًا بالحادثة الإرهابية في نيوزلندا، التي أودت بحياة 50 مسلمًا، معتبرًا أن ما حصل ليس جديدًا من ناحية وجود جماعات وخلايا شبيهة تدعو للتفوق العرقي.

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وأعطى بشارة أمثلة تاريخية عديدة على هذا النمط من الإرهاب، مؤكدًا أن النزعة العنصرية عند ترامب، تأخذ طابعيْن؛ فأما الأول فهو طابع مغامر تدخلي تحريضي، وأما الثاني طابع انعزالي لا يرغب بالتدخل في الدول الأخرى، محاولًا التأقلم بين هذين العنصرين المتناقضين.

وذكر بشارة أن معظم التحليلات قللت من شأن ترامب في البداية، باعتباره شخصًا شعبويًا مهووسًا بالظهور والنرجسية، غير أنه تبين أن هؤلاء النرجسيين الذين يبدون غير مهمين في البداية، يصيرون خطيرين عندما يحوزون على سلطة.

وفي الحلقة الأولى من سلسلة المُقابلات، تحدّث بشارة عن التطورات السياسية على الساحة العربية، والاحتجاجات العربية والانتقال الديمقراطي، مؤكدًا أن هناك مرحلة جديدة عربيًا، بدأت في عام 2010 مع انطلاق ثورات الربيع العربي لكنها لم تنته بعد. وهي ما يراها "مرحلة واحدة مع صعود وهبوط ومع ارتدادات، وربما انتكاسات". والتي يعتبر أنها تمثل نهوضًا للمجتمعات العربية، لتلتحق بشعوب العالم الديمقراطية من حيث احترام كرامة الإنسان وحريته، بما في ذلك حقوقه السياسية والاجتماعية والمدنية، وتشمل حق المجتمعات العربية في تقرير مصيرها، وإدارة شؤون حياتها.