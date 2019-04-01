ميليشيا الحوثي تواصل إجرامها باختطاف مدنيين في حجة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:12 مساءً, 1 أبريل 2019 م المناطق - وكالات واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إجرامها وترويعها للآمنين باختطاف مدنيين في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر) الحكومي في اليمن، نقلا عن مصادر محلية بأن عناصر من الميلشيا الانقلابية التابعة لإيران اقحتمت قرية بني الشريف بمديرية عبس، وخطفت مدنيًا إلى جهة غير معلومة.

يأتي ذلك وسط تقدم قوات الجيش اليمني الوطني في مديرية عبس، وتحقيقها تقدما كبيرًا، توجتها بالسيطرة على عدد من القرى والمناطق في المديرية.

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