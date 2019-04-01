قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين فى الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 9 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقال نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، ومواطنا واحدا من كل من جنين وقلقيلية، وبيت لحم، والقدس.

وأصيب شاب، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين شمال الضفة الغربية.