شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات ومؤتمرات لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات لدعم التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن، في محافظة القاهرة، بتنظيم ملتقى توظيفى بمقر أمانة الحزب بالشيخ زايد، بهدف توفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن توقيع بروتوكول مع مستشفى "الجابرى – الزهور" لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، في محافظة الغربية، ندوتين حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"مديرية الطب البيطرى بمدينة طنطا – مركز شباب بسيون".

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن، في محافظة الإسماعيلية، ندوة تثيقيفة حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الإسماعيلية، فضلاً عن تنظيم قافلة طبية بكافة التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية الوصفية بمركز أبو صوير.

ونظمت أمانة الحزب، فى محافظة السويس، مؤتمرا جماهيريا حول أهمية التعديلات الدستورية بسرادق بمنطقة كفر النجار بحى الأربعين، فضلا عن تنظيم ندوة حول أهمية مشاركة المرأة فى الاستحقاقات السياسية بدار مناسبات قرية عامر بالجناين.

وفى محافظة الفيوم، نظمت أمانة الحزب عدة ندوات حول أهمية التعديلات الدستورية، فى قرية قصر الجبالى بمركز الشواشنة قرية أبو كساه بمركز أبشواى قرية قارون بمركز يوسف الصديق، وقرية أباظة بمركز يوسف الصديق، مقر جمعية الشبان المسلمين، ونادى الفيوم الرياضى بمدينة الفيوم.

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة الجونة بمركز أبو قرقاص قرية القيس بمركز بني مزار.

كما نظمت أمانة الحزب، فى محافظة أسيوط، ندوة للتعريف بالتعديلات الدستورية وأهميتها بمركز ساحل سليم، فضلا عن تنظيم ندوة للعاملين بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط.

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وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب ندوة حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بدار مناسبات قرية عين رخا مركز الداخلة، مركز شباب أبو منقار مركز الفرافرة.

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر، بتنظيم ندوة حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرية منشية النوبة دائرة مركز الأقصر، فضلا عن تنظيم قافلة طبية في كافة التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى، وصرف العلاج اللازم بالمجان بمدينة الأقصر.

وشهدت محافظة أسوان، تنظيم أمانة حزب مستقبل وطن ندوة حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر نادى شركة كيما للأسمدة والكيماويات بمدينة أسوان.