نفذ موظفو وعمال بلديات بعلبك والنبي شيت وسرعين الفوقا اعتصاما احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ خمسة أشهر، مؤكدين ان "هذا الاضراب تحذيري وسنضطر آسفين إبتداء من يوم الخميس القادم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، ونأمل من أهلنا تفهم وضعنا إذا امتنعنا عن استقبال معاملاتهم وتوقفنا عن جمع النفايات".
وسأل العمال:"اذا كانت الأموال في الخزينة غير متوفرة، فكيف يتقاضى سائر الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة رواتبهم من دون انقطاع؟"
كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام لموظفي بلديات بعلبك والنبي شيت وسرعين الفوقا للمطالبة برواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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