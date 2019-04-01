إعتصام لموظفي بلديات بعلبك والنبي شيت وسرعين الفوقا للمطالبة برواتبهم

نفذ موظفو وعمال بلديات ​بعلبك​ و​النبي شيت​ و​سرعين الفوقا​ اعتصاما احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ خمسة أشهر، مؤكدين ان "هذا الاضراب تحذيري وسنضطر آسفين إبتداء من يوم الخميس القادم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، ونأمل من أهلنا تفهم وضعنا إذا امتنعنا عن استقبال معاملاتهم وتوقفنا عن جمع ​النفايات​".

وسأل العمال:"اذا كانت الأموال في الخزينة غير متوفرة، فكيف يتقاضى سائر الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة رواتبهم من دون انقطاع؟"