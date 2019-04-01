مدير مرفأ طرابلس: تفريغ اكبر كمية حبوب من سفينة واحدة دليل على تطور الإمكانيات الخدماتية

رست على الرصيف رقم 1 في ​مرفأ طرابلس​ صباح اليوم ​السفينة​ القادمة من ميناء لورنزوا في ​الأرجنتين​ تدعى Antigini B ومحملة بكمية ٣٩ الف طن من حبوب الذرة والصويا المستعملة للعلف الحيواني، وستفرغ السفينة اكبر كمية حبوب عائدة لشركة هواتشيكن بأكملها تقدر ب (٣٩ الف طن) في مرفأ طرابلس منذ تأسيسه، وبذلك يكون مرفأ طرابلس قد حقق رقماً قياسياً غير مسبوقاً في حجم البضاعة المفرغة من سفينة واحدة، اذ وصل الرقم السابق الى ٣٢ الف طن.

وقد أكّد مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، خلال استقباله السفينة على الرصيف، برفقة نقيب عمال المرفأ احمد السعيد، وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، على دعمه الدائم اللامتناهي لمرفأ طرابلس. وشكر ايضاً شركة هوا تشيكن على ثقتها الكبيرة بمرفأ طرابلس كمركز أساسي لتفريغ بضائعها.

وأكد تامرً ان هذه الثقة وارتفاع حجم بضائع حبوب العلف الحيواني المفرغة دفعة واحدة من ​السفن​، لهو دليل واضح وساطع على تطور الإمكانيات الخدماتية للمرافق اللوجستية والمرفئية الخلفية لأرصفته الجديدة التي تصل أعماقها الى ١٥,٢ متر، وهي ميزة تنافسية غير موجودة في محطات الحبوب في موانئ المنطقة.