عسيران: الوضع في لبنان يتطلب ارادة قوية ليجتاز البلد هذه المرحلة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي عسيران​ أن "​اقتصاد​ لبنان بحاجة لخطة طواريء مهمة ومهمة جدا وتكون افضل بكثير من تخفيضات زهيدة في ​الموازنة​"، معتبرا ان "التخفيضات لن تفي بالحاجة ، لان الظروف الاقتصادية اخذت بتمزيق ​الحياة​ السياسية في لبنان وهو ما تريده ​اسرائيل​ حيث لا حاجة لحرب ضد لبنان طالما ان اللبنانيين يقومون بتدمير بعضهم البعض".

وفي تصريح له لفت عسيران الى ان "الوضع في لبنان يتطلب ارادة قوية وقيادة شجاعة جدا ليجتاز البلد هذه المرحلة وهذه الصعوبات خصوصا وان الظروف الاقليمية والدولية المحيطة بنا لن تساعد لبنان الى ابد الابدين ، لا بل هي تبشر بالسلبية في كثير من الاحيان"، مشيرا الى ان "الامل معقود على القادة بتحرك اقوى بكثير مما يقومون وسيقومن به حاليا وفي المستقبل".