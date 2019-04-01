تابع رؤساء الأقلام والكتبة و​المساعدون القضائيون​ في ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ عملهم كالمعتاد بعد أن ترددت معلومات عن توقفهم عن العمل احتجاجا على سوق زملاء لهم الى التحقيق لدى فرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ملفات ​الفساد​ في ​القضاء​، معتبرين أن المعني بإجراء التحقيق والملاحقة في حال حصول أية مخالفة أو شبهة هو ​التفتيش القضائي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رؤساء الاقلام والمساعدون القضائيون في قصر عدل بعبدا يتابعون عملهم كالمعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.