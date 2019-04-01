اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان "انها وبعد معاناة طويلة ومراجعات عدة لمشكلة ​الصرف الصحي​ الذي يتدفق من مجمع ​النازحين​ في بلدة ​البيسارية​، (مجمع البيبسي) لا سيما الطابق السفلي منه، والذي كان يضم حوالى 300 نازح، وازاء عدم تجاوب الجهات المعنية في معالجة مشكلة الصرف الصحي، قامت الفرق المعنية بالمصلحة بإخلاء الطابق السفلي واقفاله، بعد ان انذرت النازحين معاعطائهم المهل المناسبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: أخلينا الطابق السفلي من مجمع النازحين في البيسارية بسبب استمرار تدفق الصرف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.