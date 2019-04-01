الناشف: الاستهانة بحقوقنا استهانة تاريخية بدأت بوعد بلفور وانتهت بقرار ترامب

رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف خلال لقاء تضامني مع الجولان السوري المحتل، أقيم في السفارة السورية في بيروت، "ان موضوع الجولان هو موضوعنا جميعا والاستهانة بحقوقنا هي استهانة تاريخية بدأت ببلفور وعد وانتهت بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن الجولان"، مؤكدا "حق شعوبنا بسيادتها على ارضها، والدفاع عنها، وهو حق لا يمكن لاحد سلبنا اياه، لا بلفور و لا ترامب".
وبقت الناشف الى "ان حقوقنا ثابتة لا نستمدها من اعتراف احد ولا نشكر احدا على اعترافه بحقنا كما لا نسكت عن حقنا في فلسطين، ولا يمكن لاحد حرماننا من هذا الحق،" لافتا النظر الى "اجتماع الجامعة العربية التي اعترفت بسيادة سوريا على ارضها ولكنها لم تعترف بحضور الدولة السورية بالاجتماعات، التي بغيابها لا يمكن ان يكون الاجتماع منجزا"، معلنا "التضامن مع الشعب السوري لاسترداد هضبة الجولان المحتلة، في حين ان الدولة السورية هي التي تعطي الحق لكل قوة متواجدة في سوريا".
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