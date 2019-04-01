كتب – حسين عبد القادر:
هل توجد بالفعل صفقة سرية مع مصر لتنفيذ ما يُعرف باسم صفقة القرن والتي طبقًا للتسريبات العديدة المعادية لمصر، تقوم على انتقال سكان قطاع غزة من الفلسطينيين إلى مساحات محددة في سيناء وتبدأ هذه المنطقة المخصصة لهم من خط الحدود عند رفح وحتى العريش طولا ثم تمتد بالعرض لتتجاوز منطقة النقب؟!
التسريبات حول الصفقة واللجان الإلكترونية المشبوهة لم تتوقف لحظة عن الزعم بوجود هذه الصفقة السرية ويحاولون توظيف تهجير سكان رفح إلى خارجها حتى تكون المنطقة جاهزة لاستقبال سكان قطاع غزة.
مصراوي قرر أن يتقصى الحقيقة حول هذه الصفقة...
كانت هذه تفاصيل خبر "رفح الجديدة" تفضح أكذوبة صفقة القرن في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.