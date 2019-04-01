"رفح الجديدة" تفضح أكذوبة صفقة القرن في سيناء

كتب – حسين عبد القادر:

هل توجد بالفعل صفقة سرية مع مصر لتنفيذ ما يُعرف باسم صفقة القرن والتي طبقًا للتسريبات العديدة المعادية لمصر، تقوم على انتقال سكان قطاع غزة من الفلسطينيين إلى مساحات محددة في سيناء وتبدأ هذه المنطقة المخصصة لهم من خط الحدود عند رفح وحتى العريش طولا ثم تمتد بالعرض لتتجاوز منطقة النقب؟!

التسريبات حول الصفقة واللجان الإلكترونية المشبوهة لم تتوقف لحظة عن الزعم بوجود هذه الصفقة السرية ويحاولون توظيف تهجير سكان رفح إلى خارجها حتى تكون المنطقة جاهزة لاستقبال سكان قطاع غزة.

مصراوي قرر أن يتقصى الحقيقة حول هذه الصفقة...