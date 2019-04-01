بالتفاصيل.. خريطة زراعات الأرز في المحافظات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور مجاهد عمار رئيس معهد بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارتي الزراعة والري اتفقتا على زيادة المساحة المزروعة بالأرز هذا العام وقدرت بـ200 ألف فدان، لافتًا إلى أن المركز وفر 6أصناف تتحمل العطش بعيدًا عن الحزام الموازي للبحر.

وأضاف عمار لـ"الخليج 365"، أن الحزام الأخضر المتاخم للبحر لا يمكن زراعة الأصناف الجديدة، فيه بسب ملوحة التربة، موضحًا أنه يتم زراعته بالأصناف العادية.

وأوضح رئيس المعهد، أن المساحات الزائدة ستزرع في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة من خلال ري نوبات باقي المحاصيل، ما يضمن للدولة عدم استهلاك مائي، مؤكدًا أن الأصناف تنقسم إلى حبة عريضة وصغيرة وهم كالتالي: 3 أصناف حبة عريضة سخا 104-107-سخا سوبر 300، وحبة صغيرة وهم: جيزة 178-جيزة 179 - ومصر1.

وأشار إلى أن جودة الأرز المصري من الأفضل في العالم وتناسب الذوق المصري بعدما رفض الأرز الهندي والصيني.