انت الان تتابع بعد رفض مقترح ماي.. بريطانيا تتجه نحو انتخابات عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماي أكدت في وقتٍ سابقٍ أن آخرَ شيء تريده بريطانيا هو انتخابات عامة في هذا التوقيت، لكن المتحدثة باسمها خففت اللهجة قليلا قائلةً إن خيار الانتخابات ليس هو أفضل اختيار

أزمة بريطانيا المستمرة بسبب البريكست قد تجبر البلاد على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحسم هذا الموضوع، فبعد أن رفض البرلمان مقترحها للخروج من الاتحاد الأوروبي، للمرة الثالثة في تصويت عقد يوم الجمعة الماضية، ألمَحتْ تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن عدم التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ شهور قد يدفع البلاد لانتخابات عامة مبكرة تنهي حالة الجمود المستمرة، وقالت أمام صناع القرار في مجلس العموم: "أخشى أننا نبلغ أقصى حدود المتاح أمامنا من هذه العملية".

ونوّهت بأن رفض استراتيجيتها أحدث تداعيات خطيرة على البلاد، حيث يأتي هذا في ظل تراجعٍ حادٍ للجنيه الإسترليني الذي وصل مؤخرا إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ شهر أكتوبر الماضي، وفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية. وكانت ماي قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن آخرَ شيء تريده البلاد هو انتخابات عامة في هذا التوقيت، لكن

ونوّهت بأن رفض استراتيجيتها أحدث تداعيات خطيرة على البلاد، حيث يأتي هذا في ظل تراجعٍ حادٍ للجنيه الإسترليني الذي وصل مؤخرا إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ شهر أكتوبر الماضي، وفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية. وكانت ماي قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن آخرَ شيء تريده البلاد هو انتخابات عامة في هذا التوقيت، لكن المتحدثة باسمها خففت اللهجة قليلا يوم الجمعة الماضي، قائلةً إن خيار الانتخابات ليس هو أفضل اختيار لبريطانيا، ورغم عدم رغبة ماي التي يسيطر حزبها على مجلس النواب في أن تصل الأمور إلى هذا الحد، فإن المسئولين الرسميين قد يتقبلون خيارَ الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ كمخرجٍ أخيرٍ من الأزمة. وستحاولُ حكومة ماي التراجع خطوةً إلى الوراء بينما سيحاول البرلمان العملَ على حل بديلٍ بدون وجودها عندما يجتمع صباح الإثنين للتصويت على حزمةِ إجراءاتٍ تُمثّل ما اصطُلِحَ عليه بالـ"الخطة البديلة" من بينها؛ التصويت على اتحادٍ جمركيٍ كاملٍ مع الاتحاد الأوروبي، وطرحِ استفتاءٍ آخر للموافقة على الصفقة النهائية. وتأتي عملية تضييق الاختيارات تلك بمثابة الأمل الأخير في وضع البرلمان لخطةٍ نهائيةٍ تحظى بموافقة الغالبية عليها ومن ثمّ إلى تمريرها. هل تفكر تيريزا ماي في استفتاء رابع على اتفاق الخروج؟ وبموجب اتفاق تم مع الاتحاد الأوروبي فإنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 12 ابريل القادم وهو الوقت الذي قالت فيه ماي إنه لن يكون كافيا للاتفاق على شكل نهائي لمقترح الخروج ثم تمريره في البرلمان لاحقا، الذي أكد نوابه بدورهم رفضهم القاطع للخروج دون صفقة بديلة مما يعني أنه يتعين الموافقة على صيغة نهائية للمضي قدما في تنفيذها. Advertisements وأكد مسئولون في حكومة ماي أن الحكومة ستتحدث إلى الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد موعد الخروج النهائي في خطوة رامية إلى كسب بعض الوقت من أجل طرح مقترحها للتصويت في البرلمان للمرة الرابعة. وكانت رئيسة الوزراء قد تلقت -الجمعة الماضية- عريضةً موقعة من 170 من نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه يحثها على التمسك بالخروج النهائي في الموعد المحدد يوم 12 أبريل، ووفقا لصحيفة "ذا صن" كان من بين هؤلاء 11 عضوا في الحكومة. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست وبدوره قال رئيس حزب المحافظين براندون لويس إنه يتعين علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي "بطريقة جيدة" و"في أسرع وقت" لكنه أشار إلى أنه لم يكن بين النواب الموقعين على تلك العريضة. وتريد ماي أن تتجنب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي -التي ستقام في 23 مايو- كشرطٍ لأي تمديد لموعد الخروج لما بعد هذا التاريخ. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد متردد بشأن النظر في أي محاولة للتمديد لما قد ينتج عنها من تعطيل متزايد للشئون الأوروبية، لكنه أردف بأنه إذا طلبت ماي التمديد لأجل قصير فإن المجموعة ستأخذ ذلك في عين الاعتبار لكن فقط إذا كان الطريق إلى الأمام واضحا، وفي وجود ضمانات بموافقة البرلمان على الخطة. أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا يُذْكر أن ماي كانت قد عرضت على النواب تقديم استقالتها في محاولة يائسة لتمرير مُقترحها للخروج من الأزمة، وسط تخلّي أبرز معارضي المقترح داخل حزبها ومن بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس موج، عن معارضتهم له وتصويتهم لصالحه، لكن ذلك لم يكن كافيا فمُني بهزيمة ثالثة، بيدَ أن الفارق تضاءل هذه المرة إلى 58 صوتا ضد المقترح، مقابل 230 صوتا في يناير الماضي.

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