«البرلمان العربي»: حشد الدعم العالمي ضد القرارات الأميركية

تونس (وكالات) أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، رفضه وإدانته بأشد العبارات الاعتراف الأميركي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس وهضبة الجولان السوري. وقال السلمي في كلمة له في اجتماع القمة العربية الـ30 في تونس: إن هذه القرارات تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة وشرعنة للاستيلاء على الأرض بالقوة، ونحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لما يترتب على هذه القرارات من تقويض لمشروع السلام وزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف أن البرلمان العربي يعمل على تنفيذ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. ودعا السلمي القمة العربية إلى اعتماد الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي أقرها البرلمان العربي لصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها لتكون قمة تونس قمة للتضامن العربي ومواجهة التحديات.

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