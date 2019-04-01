مشروع «إماراتي» لدعم التعليم في الحديدة

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإنسانية والإغاثية العاجلة التي أطلقتها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين على امتداد الشريط الساحلي الغربي في اليمن. وتبنت الهيئة ضمن استجابتها الإنسانية تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الهادفة إلى مساعدة الأهالي على العودة إلى حياتهم الطبيعية عقب الأضرار التي لحقت بهم، جراء الحرب التي تقودها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وفي مديرية حيس المحررة بالحديدة، أطلقت الهيئة مشروعاً لدعم العملية التعليمية في مختلف مدارس المديرية، وتوفير الإمكانيات والمستلزمات المدرسية الضرورية، من أجل تطبيع العملية التربوية والارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية.

وسلمت الهيئة السلطات التعليمية في المديرية عدداً من الخيام والمستلزمات الدراسية من ألوح كتابية حديثة وأجهزة كمبيوتر ومعدات فنية أخرى، إلى جانب تسليم طلاب وطالبات المدارس حقائب مدرسية متكاملة. وجاء المشروع ضمن خطة الهيئة لعام التسامح 2019 وضمن البرامج الإغاثية التي تستهدف دعم القطاع التعليمي في المناطق المحررة بالساحل الغربي، وتطبيع العملية التعليمية واستعادتها عقب التحرر من سيطرة الميليشيات الانقلابية الإيرانية. وعبر نائب مدير التربية والتعليم في حيس قائد ثابت معيمره عن شكره وتقديره للدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى أن الدعم المقدم لطلاب وطالبات حيس والقطاع التعليمي بشكل عام في المديرية، أسهم بشكل كبير في إنعاش العملية التربوية واستعادتها إلى وضعها الطبيعي خلال فترة قصيرة. وأشار إلى أن القطاع التعليمي في حيس يمر بأوضاع استثنائية عقب الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية جراء سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، مضيفاً أن دعم الهلال الإماراتي للمدارس والطلاب شكل دفعة قوية لإعادة الطلاب إلى صفوفهم واستعادة العملية التعليمية التي كانت شبه متوقفة.

بدورها أكدت فتحية المعمري، مديرة إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم، أن هذه المبادرة الإنسانية للهلال الإماراتي تأتي ضمن سلسلة أعماله الإغاثية والمتنوعة التي تستهدف القطاع التعليمي في الحديدة والساحل الغربي بشكل عام، موضحة أن الإمارات تبنت ضمن خطة دعمها للقطاع حزمة من مشاريع تأهيل وصيانة وإعادة بناء المدارس المتضررة ورفدها بالتجهيزات المدرسية والأدوات الفنية اللازمة لاستعادة دورها التنويري وبناء أجيال المستقبل. وأضاف أن مبادرة دعم مدارس حيس وطلابها جاءت في الوقت المناسب في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في المناطق المحررة جراء الحرب، إلى جانب أن المستلزمات والأدوات المدرسية جاءت لتغطي احتياجات المدارس وتدعم استمرارية العملية التعليمية في المديرية، وعبر عدد من القيادات المحلية وأولياء أمور الطلاب في حيس عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على دعمها ومساعدتها لأبنائهم وبناتهم الطلبة من خلال تزويدهم بمختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية، التي عجزوا عن توفيرها لهم، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها. وأكد صادق بجاش، رئيس دائرة الخدمات بالمجلس المحلي في مديرية حيس، أن هذه اللفتة الإنسانية لإمارات الخير والتي تساهم في تحسين وتطوير مستوى العملية التعليمية وفي تشجيع الطلاب والطالبات في المديرية على مواصلة تعليمهم وعلى المثابرة في تحصيل العلم والمعرفة، مضيفاً بأن كمية الخيم التي جاءت ضمن كميات الأدوات والمستلزمات المدرسية، ستقي الطلاب والطالبات الذين يدرسون في العراء، من حرارة الشمس ومن الرياح والأتربة، وتنهي معاناتهم اليومية.