ابن كيران: كانت حكومتي ستصادق على قانون التعليم.. لكن دوائر أجلت ذلك واستغربت ولم يكن ذلك معقولا

في خروج جديد، وعشية افتتاح دورة استثنائية للبرلمان، للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، وأبرزها القانون الإطار للتربية والتكوين، عبر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق عن قلقه بشأن تبني هذا القانون.

وقال ابن كيران في تسجيل مرئي جديد: “لابد أن أعترف أنني في حالة من القلق، لأننا بصدد، على ما يبدو، المراحل الأخيرة مما سمي بالقانون الإطار الذي سينظم المنظومة التربوية لمدة طويلة”.

وأضاف ابن كيران: “عشرون سنة وأنا أتابع الموضوع، مع الأسف الشديد كان القانون سيمر حين كنت رئيسا للحكومة، ولما اقتربت الانتخابات جاءت فكرة لدى الدوائر التي تشرف على الموضوع، وقالت لندع القانون إلى أن تمر الانتخابات، وحقيقة استغربت ولم يكن ذلك معقولا”.

واعتبر أن مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين “من النصوص التنظيمية التي كنا نريد أن نصادق عليها، وتدخل في البرنامج الحكومي، وبذلنا فيه مجهودا كبيرا”.

وأضاف: “جلالة الملك أعطاني الرؤية الاستراتيجية أمام العالم، وحاولنا أن ننسجم مع ما تضمنته، وقلنا إنه يجب أن يبقى التدريس بالعربية للمواد العلمية، كما يمكن التدريس باللغات الاجنبية لبعض المجزوءات للاستئناس فقط”.