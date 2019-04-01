شهدت سواحل الحسيمة، قبل قليل، حادثة سير مميتة راح ضحيتها أكثر من شخص، بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير على مستوى كورنيش المدينة.
وقالت مصادر من عين المكان، ل “اليوم 24 ” إن شاحنة من الحجم الكبير، تعرضت لحادث سير سقطت بسببه من فوق طريق كورنيش صباديا، إلى أسفل الشاطئ المجاور.
وأفاد المصدر ذاته، أن سائق الشاحنة لقي حتفه في عين المكان جراء قوة الانقلاب، فيما لقي شخص آخر مصرعه وهو في طريقه إلى المستشفى، ولا زال البحث جاريا من طرف عناصر الوقاية المدنية، عن مصابين آخرين، خصوصا أن الشاحنة انقلبت في مكان يعج بالمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..انقلاب شاحنة من فوق كورنيش الحسيمة…مقتل السائق ومساعده والحديث عن ضحايا آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.