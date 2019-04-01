عاجل..انقلاب شاحنة من فوق كورنيش الحسيمة…مقتل السائق ومساعده والحديث عن ضحايا آخرين

شهدت سواحل الحسيمة، قبل قليل، حادثة سير مميتة راح ضحيتها أكثر من شخص، بعد انقلاب شاحنة من الحجم الكبير على مستوى كورنيش المدينة.

وقالت مصادر من عين المكان، ل “اليوم 24 ” إن شاحنة من الحجم الكبير، تعرضت لحادث سير سقطت بسببه من فوق طريق كورنيش صباديا، إلى أسفل الشاطئ المجاور.

وأفاد المصدر ذاته، أن سائق الشاحنة لقي حتفه في عين المكان جراء قوة الانقلاب، فيما لقي شخص آخر مصرعه وهو في طريقه إلى المستشفى، ولا زال البحث جاريا من طرف عناصر الوقاية المدنية، عن مصابين آخرين، خصوصا أن الشاحنة انقلبت في مكان يعج بالمارة.